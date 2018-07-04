На Львівщині лікарів засудили за смерть підлітка, але вони уникли в'язниці, - ВІДЕО
4 квітня їм призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади лікаря анестезіолога в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки, повідомляє прес-служба суду.
Один звинувачений подав заяву і суд застосував до нього закон "Про амністію в 2016 році" і звільнив від відбування як основного, так і додаткового покарання.
Іншого за статтями 75-76 Кримінального кодексу звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком 1 рік та "із покладанням низки обов'язків".
Згідно з судовими реєстрами, підсудними є колишній анестезіолог Червоноградської лікарні Оксана Смілка та завідувач відділення анестезіології Григорій Шипот, повідомляє Zaxid.net.
За даними проекту "Перші про головне", 16-річний юнак помер після операції на апендицит. На операційному столі у нього двічі зупинялося серце, потім він впав у кому.
На третій день пацієнта відвезли у львівський ОХМАТДИТ, але його життя врятувати не вдалося.
Вирок щодо цих медиків ще не набрав законної сили, тож вони можуть впродовж 30 днів оскаржити його в Апеляційному суді Львівщини.
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