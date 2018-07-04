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На Львівщині лікарів засудили за смерть підлітка, але вони уникли в'язниці, - ВІДЕО

Одного з них амністували, інший отримав випробовувальний термін
Двох медиків з Червоноградської центральної міської лікарні на Львівщині суд визнав винними у смерті пацієнта у 2016 році.
На Львівщині лікарів засудили за смерть підлітка, але вони уникли в Фото: petrushki.net

4 квітня їм призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади лікаря анестезіолога в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форми власності строком на два роки, повідомляє прес-служба суду.

Один звинувачений подав заяву і суд застосував до нього закон "Про амністію в 2016 році" і звільнив від відбування як основного, так і додаткового покарання.

Іншого за статтями 75-76 Кримінального кодексу звільнили від відбування основного  покарання з іспитовим строком 1 рік та "із покладанням низки обов'язків".

Згідно з судовими реєстрами, підсудними є колишній анестезіолог Червоноградської лікарні Оксана Смілка та завідувач відділення анестезіології Григорій Шипот, повідомляє Zaxid.net.

За даними проекту "Перші про головне", 16-річний юнак помер після операції на апендицит. На операційному столі у нього двічі зупинялося серце, потім він впав у кому.

На третій день пацієнта відвезли у львівський ОХМАТДИТ, але його життя врятувати не вдалося.

Вирок щодо цих медиків ще не набрав законної сили, тож вони можуть впродовж 30 днів оскаржити його в Апеляційному суді Львівщини.

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07 04 2018 16:44
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