На Львівщині матір залишила тижневе немовля в камері схову
Коли через три години жінка повернулася, там її вже чекала поліція, яка розшукувала "матір-зозулю", повідомляє ZAXID.NET.
Місцеве "Нео радіо" повідомило, що в 14:34 невідома жінка залишила в камері схову автовокзалу на зберігання господарську сумку. Через деякий час працівниця автовокзалу почула дитячий плач і виявила, що в сумці перебуває немовля.
В обласній Нацполіції підтвердили цю інформацію і уточнили, що жінка повернулася на вокзал через три години. Вона пояснила, що не покидала дитини, а залишила її там, щоб вирішити свої справи з документами.
За словами жінки, вона живе в селі неподалік Червонограда і їй ні з ким було залишити дочку. Вдома залишилися ще двоє дітей. Чоловік-шахтар якраз вийшов на зміну.
Новонароджену дівчинку оглянули медики. Її стан задовільний. 30-річна мати пише пояснення. Поліція вирішує питання про притягнення її до відповідальності.
Нагадаємо, що в селищі Іванків Київської області троє чоловіків споїли 13-річного школяра, у результат чого він потрапив у лікарню з інтоксикацією.
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