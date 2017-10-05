На Львівщині матір залишила тижневе немовля в камері схову

На автовокзалі в Червонограді Львівської області мати 10 травня в камері схову залишила тижневе немовля, поки вирішувала свої справи.

Коли через три години жінка повернулася, там її вже чекала поліція, яка розшукувала "матір-зозулю", повідомляє ZAXID.NET.

Місцеве "Нео радіо" повідомило, що в 14:34 невідома жінка залишила в камері схову автовокзалу на зберігання господарську сумку. Через деякий час працівниця автовокзалу почула дитячий плач і виявила, що в сумці перебуває немовля.

В обласній Нацполіції підтвердили цю інформацію і уточнили, що жінка повернулася на вокзал через три години. Вона пояснила, що не покидала дитини, а залишила її там, щоб вирішити свої справи з документами.

За словами жінки, вона живе в селі неподалік Червонограда і їй ні з ким було залишити дочку. Вдома залишилися ще двоє дітей. Чоловік-шахтар якраз вийшов на зміну.

Новонароджену дівчинку оглянули медики. Її стан задовільний. 30-річна мати пише пояснення. Поліція вирішує питання про притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, що в селищі Іванків Київської області троє чоловіків споїли 13-річного школяра, у результат чого він потрапив у лікарню з інтоксикацією.