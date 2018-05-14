На Львівщині мер міста заявив, що євреї прагнуть знищити інші нації, - ВІДЕО

Міський голова Сколе Володимир Москаль виступив із низкою антисемітських заяв. Зокрема, 41-річний мер заявив, що причиною поразки гітлерівської Німеччини була допомога Сталіну з боку "світового жидівства", а події останніх чотирьох років після Революції Гідності в Україні назвав "спектаклем москвинсько-жидівської влади".

На відеозапис виступу Володимира Москаля перед членами націоналістичних організацій звернув увагу 14 травня голова Українського єврейського комітету Едуард Долінський, який опублікував на Facebook 4-хвилинний ролик з найгучнішими заявами Володимира Москаля.

Як вдалося з’ясувати виданню ZAXID.NET, опублікований Долінським ролик змонтований на основі виступу Володимира Москаля, повний запис якого був опублікований на YouTube ще 1 грудня 2017 року.

Мер Сколе підтвердив виданню, що на відео зафіксований його виступ, однак заявив, що детальніше пояснить свої заяви після того, як переконається, що його цитати у ролику Долінського не вирвані з контексту.

"Кого я ображаю? Я правду сказав!", - відповів Володимир Москаль на запитання щодо етичності його висловлювань на відео.

На відео видно, що виступ мера Сколе відбувся у закритому приміщенні перед приблизно 15-20 слухачами. У кадрі можна також помітити банер організації "Науковий центр ім. Дмитра Донцова" і символіку "Правого сектора". Сам Володимир Москаль є членом центрального штабу НВР "Правий сектор".

Під час виступу Володимир Москаль назвав події останніх чотирьох років "спектаклем москвинсько-жидівської влади, який забирає життя найкращих і найжертовніших синів України". Далі мер Сколе послався на неназвані документи та історика Володимира В’ятровича, стверджуючи, що євреї становили абсолютну більшість у владі держав комуністичного блоку в Європі.

"Після приходу большевиків у владі від 70 до 90% становили євреї, які із нищівною захланністю знищували нації і народи", – заявив 41-річний Володимир Москаль. Він також додав, що єврейських підлітків навчають визначати і знищувати своїх ворогів. При цьому чиновник посилався на книги "Мафія і Україна" Павла Штепи і "виписки із Кабали і Тори".

"Багато місця в цих працях приділено смерті гоїв. Гоями вони вважають всіх, крім юдеїв. Усіх християн, арабів і буддистів – для них це не люди. Вони чітко йдуть до всесвітнього панування і формують політику космополітизму і лібералізму, щоб знищити всі нації. Залишити політичну націю, змішати всіх людей докупи", – розповідав під час виступу мер міста Сколе.

Далі Володимир Москаль послався на слова Генрі Форда. "Ізолюйте п’ятдесят найбагатших жидів – і війн у світі більше не буде ніколи! Так казав Генрі Форд, а це постать потужна!", – пояснив чиновник. Окрім того Володимир Москаль заявив, що перебіг Другої світової війни теж визначило «світове жидівство», яке підтримало Йосифа Сталіна.

Раніше, мер Сколе опинився в епіцентрі скандалу після ексцентричної пропозиції встановити у центрі міста символічну шибеницю для хабарників. Громада міста Сколе відхилила ідею міського голови.

Нагадаємо, що сьогодні консула України у німецькому місті Гамбург Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські дописи у Facebook.