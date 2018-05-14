Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині міський голова оголосив безстрокове голодування

Робочий кабінет переніс на площу
Міський голова міста Золочів Львівської області Ігор Гриньків оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти, за його словами, незаконного будівництва.
На Львівщині міський голова оголосив безстрокове голодування Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Таким чином міськголова Золочева протестує проти "самочинного будівництва" на Вічевій площі.

"Оголошую про безстрокову акцію голодування проти бездіяльності інспекції Держархбудконтролю, проти бездіяльності правоохоронних органів. Від сьогодні моє місце тут на площі", – заявив Гриньків 14 травня.

"Я прийняв рішення перенести свій робочий кабінет сюди, на бульвар Сковороди. І щодня зранку до вечора буду тут, щоб пильнувати, аби правопорушники, які влаштували тут самочинне будівництво, його не продовжували", – пояснив своє рішення очільник міста.

Також Гриньків закликав місцевих мешканців "взяти молотки і стукати в муру самобуду", проти зведення якого він протестує.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2018 21:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.