CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіський голова міста Золочів Львівської області Ігор Гриньків оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти, за його словами, незаконного будівництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині міський голова оголосив безстрокове голодування
Робочий кабінет переніс на площу
Фото: facebook.com/zolochiv.misto
Таким чином міськголова Золочева протестує проти "самочинного будівництва" на Вічевій площі.
"Оголошую про безстрокову акцію голодування проти бездіяльності інспекції Держархбудконтролю, проти бездіяльності правоохоронних органів. Від сьогодні моє місце тут на площі", – заявив Гриньків 14 травня.
"Я прийняв рішення перенести свій робочий кабінет сюди, на бульвар Сковороди. І щодня зранку до вечора буду тут, щоб пильнувати, аби правопорушники, які влаштували тут самочинне будівництво, його не продовжували", – пояснив своє рішення очільник міста.
Також Гриньків закликав місцевих мешканців "взяти молотки і стукати в муру самобуду", проти зведення якого він протестує.
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