На Львівщині міський голова оголосив безстрокове голодування

Міський голова міста Золочів Львівської області Ігор Гриньків оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти, за його словами, незаконного будівництва.

Таким чином міськголова Золочева протестує проти "самочинного будівництва" на Вічевій площі. "Оголошую про безстрокову акцію голодування проти бездіяльності інспекції Держархбудконтролю, проти бездіяльності правоохоронних органів. Від сьогодні моє місце тут на площі", – заявив Гриньків 14 травня.

"Я прийняв рішення перенести свій робочий кабінет сюди, на бульвар Сковороди. І щодня зранку до вечора буду тут, щоб пильнувати, аби правопорушники, які влаштували тут самочинне будівництво, його не продовжували", – пояснив своє рішення очільник міста.

Також Гриньків закликав місцевих мешканців "взяти молотки і стукати в муру самобуду", проти зведення якого він протестує.