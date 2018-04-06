На Львівщині міський голова побив активіста, - ОНОВЛЕНО (відео)
Під час зустрічі один із чоловіків, назвав його злодієм та бандитом. У відповідь Тарас Кузьма вдарив його. Мер також додав, що буде бити кожного одразу, хто посміє його називати злодієм.
Сьогодні, 4 червня, у Дрогобичі блокують вивіз сміття на Броницький полігон побутових відходів. Люди висловлюють своє невдоволення, адже сміттєзвалище закрилось у 2008 році, проте досі туди вивозять сміття із Дрогобича. Це значно погіршує екологічний стан води, ґрунту, на що скаржаться місцеві мешканці, інформує видання "Форпост".
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Вдруге, після словесної перепалки, коли мер хотів вже йти від людей, він знову накинувся на чоловіка. Тарас Кучма грозився вбити активіста.
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У поліції Львівської області підтвердили інцидент та повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Також у поліції зазначили, що міського голову після інциденту викликали у райвідділ поліції, де він надав свідчення, інформує "Громадське".
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