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На Львівщині міський голова побив активіста, - ОНОВЛЕНО (відео)

Мер попередив, що битиме кожного, хто посміє його називати злодієм
Міський голова міста Дрогобич Тарас Кучма побив активіста. Інцидент трапився, коли до мера прийшла громада із питанням щодо Броницького сміттєзвалища.
На Львівщині міський голова побив активіста, - ОНОВЛЕНО (відео) Фото: скріншот

Під час зустрічі один із чоловіків, назвав його злодієм та бандитом. У відповідь Тарас Кузьма вдарив його. Мер також додав, що буде бити кожного одразу, хто посміє його називати злодієм.

Сьогодні, 4 червня, у Дрогобичі блокують вивіз сміття на Броницький полігон побутових відходів. Люди висловлюють своє невдоволення, адже сміттєзвалище закрилось у 2008 році, проте досі туди вивозять сміття із Дрогобича. Це значно погіршує екологічний стан води, ґрунту, на що скаржаться місцеві мешканці, інформує видання "Форпост".

Оновлення.

Вдруге, після словесної перепалки, коли мер хотів вже йти від людей, він знову накинувся на чоловіка. Тарас Кучма грозився вбити активіста.

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У поліції Львівської області підтвердили інцидент та повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Також у поліції зазначили, що міського голову після інциденту викликали у райвідділ поліції, де він надав свідчення, інформує "Громадське".

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04 06 2018 16:31
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