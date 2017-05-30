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На Львівщині місцеві мешканці блокували будівництво вітрових електростанцій

Сторони дійшли порозуміння і вирішили, що ремонт дороги почнуть раніше, ніж планувалося - вже найближчими днями
У Старосамбірському районі на Львівщині місцеві мешканці два дні перекривали дорогу і не дозволяли зводити вітрові електростанції, оскільки вантажівки, які їздять на місце будівництва, знищили дорогу в селі.
На Львівщині місцеві мешканці блокували будівництво вітрових електростанцій Фото: delo.ua

Блокування розпочалось ще звечора 28 травня у с. Стрільбичі Старосамбірського району. Представники сільської громади заблокували рух вантажівок, які возять комплектуючі для будівництва електростаній, вимагаючи відремонтувати дорожнє покриття.

Сільський голова Стрільбич Василь Янів відмовився прокоментувати ситуацію.

Як розповів виданню ZAXID.NET фахівець зі зв'язків з громадськістю Старосамбірської райдержадміністрації Ігор Бегей, перед початком будівництва альтернативних джерел енергії людям пообіцяли зробити дорогу в селі. Місцеві мешканці на громадських слуханнях дали згоду на будівництво. Інвестор вже виділив близько 1,5 млн грн на ремонт моста. Однак селяни вимагали заасфальтувати дорогу у всьому селі.

Тому вони перекрили в'їзд на міст і не пропускали техніку. На місце виїжджала поліція, голова Старосамбірської РДА. Пізно ввечері 29 травня дорогу розблокували. 16 вантажівок, які привезли із Західної Європи комплектуючі деталі для будівництва ВЕС, пропустили на будівництво.

Сторони дійшли порозуміння і вирішили, що ремонт дороги почнуть раніше, ніж планувалося - вже найближчими днями.

За словами Ігоря Бегея, на околиці села Стрільбичі планують звести шість вітрових електростанцій. У самому районному центрі вже спорудили чотири.

Нагадаємо, у 2017 році у Львівській області планують ввести в експлуатацію три вітрові електростанції загальною потужністю 46,9 МВт. Планують здати в експлуатацію вітроелектростанцію "Старий Самбір-2" потужністю 20,7 МВт. Як відомо, торік була здана в експлуатацію друга черга ВЕС "Старий Самбір-1", після чого її загальна потужність зросла до 13,2 МВт. Це все проекти групи компаній "Еко Оптіма".

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30 05 2017 14:00
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