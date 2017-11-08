На Львівщині нардепа від БПП впіймали нетверезим за кермом
Про це на сайті ГО "Варта 1" повідомив Ігор Зінкевич, який є депутатом Львівської міськради. Він заявив, що Антонищака затримали за кермом Ауді із номером ВС0099ЕС.
У поліції Львівщини "Українській правді" підтвердили, що у Кам’янко-Бузькому районі близько 14 години у п'ятницю затримали за нетверезе водіння 48-річного чоловіка, мешканця Пустомитівського району, проте відмовилися вказати рід його діяльності.
На нього було складено протокол про адмінпорушення за статтею "Керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння".
В декларації Антонищака за 2016 рік вказані у власності 2 автомобілі: Volkswagen passat і Skoda Octavia.
Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.
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