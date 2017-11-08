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На Львівщині нардепа від БПП впіймали нетверезим за кермом

На депутата було складено протокол
У Кам’янко-Бузькому районі Львівщини поблизу села Весикосілки поліція зупинила автомобіль, яким у нетверезому стані керував нардеп від БПП Андрій Антонищак.
На Львівщині нардепа від БПП впіймали нетверезим за кермом Фото: ВАРТА1

Про це на сайті ГО "Варта 1" повідомив Ігор Зінкевич, який є депутатом Львівської міськради. Він заявив, що Антонищака затримали за кермом Ауді із номером ВС0099ЕС.

У поліції Львівщини "Українській правді" підтвердили, що у Кам’янко-Бузькому районі близько 14 години у п'ятницю затримали за нетверезе водіння 48-річного чоловіка, мешканця Пустомитівського району, проте відмовилися вказати рід його діяльності.

На нього було складено протокол про адмінпорушення за статтею "Керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння".

В декларації Антонищака за 2016 рік вказані у власності 2 автомобілі: Volkswagen passat і Skoda Octavia.

Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.

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11 08 2017 20:19
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