На Львівщині незаконно експортували 12 вагонів дубу до Польщі

Отримані кошти зловмисники розподілили між собою, ухилившись також від сплати податків на суму більше 800 тис грн

У Львівській області правоохоронці викрили двох мешканців регіону та одного з Волині на незаконному перевезенні близько 12 вагонів цінної деревини породи дуб до Польщі.

"Двом мешканцям Львівщини та одному з Волині правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК України, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України та ч.2 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) КК України", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, зловмисники спеціально придбали (перереєстрували право власності) товариство з обмеженою відповідальністю, а також незаконно, на підставі фіктивних документів щодо походження зрізаного лісу, одержали сертифікати про походження лісопродукції.

Понад 700 кубічних метрів деревини породи дуб (еквівалентно 12 вагонам з лісом), зловмисники експортували до Республіки Польща, а одержану на рахунки товариства валютну виручку розподілили між собою, ухилившись при цьому від сплати податків на суму більше ніж вісімсот тисяч гривень, що підтверджується висновком ДФС у Львівській області.

Чоловікам оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ККУ ("Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією"), ч.2 ст.205 ККУ ("Фіктивне підприємництво") та ч.2 ст.212 ККУ ("Ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів").

Нагадаємо, у жовтні минулого року співробітники Служби безпеки України перекрили масштабний канал експорту деревини через Херсонський річковий порт.