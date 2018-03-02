На Львівщині перекинувся автобус з рівненською футбольною командою
За інформацією правоохоронців, під час ДТП ніхто не постраждав. Про інцидент повідомив співробітник поліції Ігор Зінкевич.
Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила, що ДТП сталася на небезпечному повороті між селами.
"Водій не врахував дорожніх умов і не обрав безпечної швидкості, через що на повороті автобус почало нести. Водій зачепив відбійник і вже зупинився, однак автобус не встояв і перевернувся на бік, з'їхавши у кювет", – пояснила Катерина Рибій.
Відомо, що на той момент у салоні перебували 20 членів футбольної команди "Малинськ" та водій, які їхали з тренування у Львові в бік Рівного. Після ДТП ніхто з них не звертався за допомогою до медиків.
У патрульній поліції Львівської області попереджають, що на багатьох ділянках доріг області ускладнений рух у зв'язку з погодними умовами.
"Будьте максимально уважними та обережними! Дотримуйтеся правил дорожнього руху і за можливості, утримайтеся від поїздок, особливо з дітьми! Якщо Ви опинилися в біді – телефонуйте на 101 ДСНС, 102 Поліція, 103 Швидка допомога", – наголошують у поліції.
Нагадаємо, через сильний снігопад на автошляхах Закарпаття ускладнився рух автотранспорту, рятувальники відбуксирували вже 29 автомобілів, які застрягли на дорогах.
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