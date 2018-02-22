CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 22 лютого, у Львівській області під час навчальних стрільб загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині під час навчальних стрільб загинув прикордонник
Обставини події не повідомляють
Фото: з вільних джерел
Про загибель прикордонника сповістили військову прокуратуру, Національну поліцію та інші структури.
На цей момент оперативно-слідча група проводить невідкладні слідчі дії, - повідомляють на сайті відомства.
Нагадаємо, восени минулого року в Запорізькій області під час навчань однієї з бригад оперативного командування "Схід" загинула цивільна особа.
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22 02 2018 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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