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На Львівщині під час навчальних стрільб загинув прикордонник

Обставини події не повідомляють
У четвер, 22 лютого, у Львівській області під час навчальних стрільб загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби.
На Львівщині під час навчальних стрільб загинув прикордонник Фото: з вільних джерел

Про загибель прикордонника сповістили військову прокуратуру, Національну поліцію та інші структури.

На цей момент оперативно-слідча група проводить невідкладні слідчі дії, - повідомляють на сайті відомства.

Нагадаємо, восени минулого року в Запорізькій області під час навчань однієї з бригад оперативного командування "Схід" загинула цивільна особа.

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22 02 2018 16:17
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