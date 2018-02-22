На Львівщині під час навчальних стрільб загинув прикордонник Обставини події не повідомляють

У четвер, 22 лютого, у Львівській області під час навчальних стрільб загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби.

Фото: з вільних джерел

Про загибель прикордонника сповістили військову прокуратуру, Національну поліцію та інші структури. На цей момент оперативно-слідча група проводить невідкладні слідчі дії, - повідомляють на сайті відомства. Нагадаємо, восени минулого року в Запорізькій області під час навчань однієї з бригад оперативного командування "Схід" загинула цивільна особа.

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