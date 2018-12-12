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На Львівщині під землею продовжують страйкувати 73 шахтарі

"Подаємо їм воду, їжу"
Працівники шахти "Лісова" державного підприємства "Львіввугілля" продовжують страйкувати через невиплату зарплатні — під землею 12 грудня знаходяться 73 шахтарі.
На Львівщині під землею продовжують страйкувати 73 шахтарі Фото: facebook.com/pavllis

Про це Громадському повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він зазначив, що кількість страйкувальників поступово зменшується (учора їх було 97) через особисті потреби - "у когось господарство, комусь треба приймати ліки", а під землею лишаються "найсильніші".

Забезпеченням усього необхідного для працівників під землею займається голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників шахти "Лісова" Мирослава Кафтан - "подаємо їм воду, їжу".

Він додав, що працівники всіх змін шахти "Лісова" з 10 грудня лишися на роботі та не йдуться додому на підтримку страйку - "сплять у банях, у коридорах. Такого ще не було". Ці ж працівники, які лишилися на поверхні, 12 грудня влаштували мітинг у Червонограді на підтримку своїх колег.

Голова профспілки зазначив, що представники мітингувальників мають поїхати на перемовити до Києва.

Протест працівники шахти почали 10 грудня.

Згодом iPress.ua повідомив, що працівникам "Львівугілля" виплатили третину зарплати за жовтень 2018 року. До цього вони влаштовувати пікет під обласною адміністацією та перекривали трасу з вимогою виплатити заборговані кошти.

 
 
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12 12 2018 15:25
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