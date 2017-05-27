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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Львівщині планують побудувати шість станцій відновлювальної енергетики до кінця 2017 року

Ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо
У Львівській області до кінця року з'являться дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одна гідроелектростанція.
На Львівщині планують побудувати шість станцій відновлювальної енергетики до кінця 2017 року Фото: cit.press

Про це розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка на конференції "Відновлювана енергетика та заміщення газу. Впровадження енергосервісу та енергоменеджменту", повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

"Реалізація проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики – це не лише можливість зменшити та замістити споживання газу. Це шлях до соціально-економічного зміцнення всього регіону та підвищення добробуту громад", – повідомив Голова Агентства Держенергоефективності Сергій Савчук.

Голова пояснив, що, наприклад, встановлення твердопаливних котелень та вітрових електростанцій сприяє активізації роботи малого та середнього бізнесу, появі нових робочих місць, збільшенню надходжень у бюджети.

Крім цього, "зелені" проекти допоможуть покращити екологічний стан міст, вирішити проблему з побутовими відходами.

"Ми до кінця року, окрім тих електростанцій, які запущено, плануємо відкрити ще дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одну гідроелектростанцію. Також ми сподіваємось, що до кінця 2017-го ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо", – зазначив Олег Синютка під час брифінгу в межах конференції.

Нагадаємо, громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.

У Львові мешканці вул. Кондукторської перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.

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27 05 2017 22:30
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