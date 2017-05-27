На Львівщині планують побудувати шість станцій відновлювальної енергетики до кінця 2017 року
Про це розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка на конференції "Відновлювана енергетика та заміщення газу. Впровадження енергосервісу та енергоменеджменту", повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
"Реалізація проектів з енергоефективності та відновлюваної енергетики – це не лише можливість зменшити та замістити споживання газу. Це шлях до соціально-економічного зміцнення всього регіону та підвищення добробуту громад", – повідомив Голова Агентства Держенергоефективності Сергій Савчук.
Голова пояснив, що, наприклад, встановлення твердопаливних котелень та вітрових електростанцій сприяє активізації роботи малого та середнього бізнесу, появі нових робочих місць, збільшенню надходжень у бюджети.
Крім цього, "зелені" проекти допоможуть покращити екологічний стан міст, вирішити проблему з побутовими відходами.
"Ми до кінця року, окрім тих електростанцій, які запущено, плануємо відкрити ще дві вітроелектростанції, три сонячні електростанції, а також як мінімум одну гідроелектростанцію. Також ми сподіваємось, що до кінця 2017-го ще 48 котелень буде переведено на альтернативне паливо", – зазначив Олег Синютка під час брифінгу в межах конференції.
Нагадаємо, громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.
У Львові мешканці вул. Кондукторської перекрили її сміттям, побудувавши з нього імпровізовану барикаду.
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