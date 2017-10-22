На Львівщині побили нардепа Лозового

У Львівській області побили народного депутата від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" Андрія Лозового.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, інцидент стався в селі Хащованя біля комплексу "Берлога". Нардеп приїхав у цей район для зустрічі з виборцями. Після події Лозовий звернувся до поліції.

"Конфлікт відбувся у зв'язку з тим, що охорона Лозового підібрали чужу собаку (порода французький бульдог)", – повідомив Зінкевич, додавши, що на авто нападників була наклейка комплексу "Вежа Ведмежа".

За три години до цього нардеп Лозовий оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото бульдога, якого він підібрав у Карпатах.

"Песик у жахливому стані: весь у шрамах, одне оченятко майже згнило, на лапках якісь гулі. Лишити собаку помирати на вулиці, ясна річ – ніколи собі того б не пробачив. За кілька годин буду у Львові, повезу це нещастя до ветеринара. Якщо об'явиться господар – вертати бульдога точно не буду. Не можна так знущатися над творінням Божим", – написав нардеп.

За інформацією "Української правди", на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Всі особи-учасники конфлікту встановлені. Проводиться перевірка. Після цього буде прийматися рішення про кваліфікації", – сказав спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Згодом сам Лозовий повідомив, що "замовником нападу є лісова мафія, а конкретно начальник ДП "Славський лісгосп" Сергій Кокотць і його ставленик – кандидат на голову Славської ОТГ від влади Володимир Бега".

Нагадаємо, ГПУ направляла подання у Верховну Раду на зняття недоторканності з нардепа Андрія Лозового. Проте парламент відмовився знімати депутатську недоторканність з Лозового. Нардепа звинувачували в ухиленні від сплати податків у розмірі 1 846 000 грн.