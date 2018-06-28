На Львівщині посол Швейцарії потрапив у потрійну ДТП
Попередньо встановлено, що посол Швейцарії, рухаючись на "Volvo" з дипломатичними номерами, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями "Volkswagen T4" та "Chery Amulet", повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержардміністрації.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Пасажирку "Volvo" доправили до лікарні швидкої медичної допомоги Львова, а водія 'Volkswagen T4" - до Буської Центральної районної лікарні. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці пригоди та відпустили додому.
Нагадаємо, на Тернопільщині зіткнулися легковик і військова вантажівка: двоє жінок загинули, дитина в лікарні.
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