На Львівщині посол Швейцарії потрапив у потрійну ДТП Внаслідок події постраждали шестеро людей, двох з яких госпіталізували

У середу, 27 червня, на трасі М-06 Київ-Чоп 507 км у Кам’янка-Бузькому районі сталася потрійна ДТП за участю посла Швейцарії в Україні Гійома Шойрера.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Попередньо встановлено, що посол Швейцарії, рухаючись на "Volvo" з дипломатичними номерами, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями "Volkswagen T4" та "Chery Amulet", повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержардміністрації.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych Пасажирку "Volvo" доправили до лікарні швидкої медичної допомоги Львова, а водія 'Volkswagen T4" - до Буської Центральної районної лікарні. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці пригоди та відпустили додому. Нагадаємо, на Тернопільщині зіткнулися легковик і військова вантажівка: двоє жінок загинули, дитина в лікарні.

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