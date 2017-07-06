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На Львівщині працівниця банку привласнила близько 300 тис грн

Жінка витратила гроші на власні потреби
У Львівській області правоохоронці викрили співробітницю відділення одного з банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів.
На Львівщині працівниця банку привласнила близько 300 тис грн Фото: xn--e1a7a.xn--j1amh

Встановлено незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько трьохсот тисяч гривень, повідомляє прес-служба поліції області.

"Обвинувальний акт стосовно зловмисниці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розкрадання в особливо великих розмірах) КК України, направлено на розгляд суду", - йдеться в повідомленні.

У відділенні банку співробітниця надавала клієнтам касові й окремі розрахункові послуги, брала та видавала готівку, а також готувала фінансові звіти щодо проведених касових операцій.

Як встановили правоохоронці, маючи вільний доступ до готівкових коштів, фінпрацівник привласнила з каси банку близько трьохсот тисяч гривень, які витратила на власні потреби. Щоб приховати свої злочинні дії, вона внесла зміни до автоматизованої системи банку і здійснила фіктивний касовий переказ на суму викрадених коштів.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.

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07 06 2017 15:58
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