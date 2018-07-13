Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині працівниця банку вкрала 4 млн грн клієнтів

Жінка брала гроші для внесення на рахунки, але замість каси клала їх "до кишені"
На Львівщині керівниця відділення одного із банків привласнила більше 4 мільйонів гривень клієнтів
На Львівщині працівниця банку вкрала 4 млн грн клієнтів Фото: з вільних джерел

Правоохоронці встановили, що упродовж 2017 року 51-річна працівниця банку одержала від клієнтів гроші для внесення на рахунок та укладення договорів банківського вкладу, -  повідомляє прес-служба поліції Львівщини. 

Коли клієнти звернулись до каси банку, з’ясувалось  що не відкрито жодних рахунків. Гроші на строкові вклади не надійшли, бо жінка не внесла їх у касу банку, а привласнила.

Встановлено незаконне заволодіння грошами клієнтів банку у доларах США та Євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів склало більше 4 млн грн. 

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч.4 ст.190  (шахрайство) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.  

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2018 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.