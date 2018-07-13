На Львівщині працівниця банку вкрала 4 млн грн клієнтів

Жінка брала гроші для внесення на рахунки, але замість каси клала їх "до кишені"

На Львівщині керівниця відділення одного із банків привласнила більше 4 мільйонів гривень клієнтів

Правоохоронці встановили, що упродовж 2017 року 51-річна працівниця банку одержала від клієнтів гроші для внесення на рахунок та укладення договорів банківського вкладу, - повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Коли клієнти звернулись до каси банку, з’ясувалось що не відкрито жодних рахунків. Гроші на строкові вклади не надійшли, бо жінка не внесла їх у касу банку, а привласнила.

Встановлено незаконне заволодіння грошами клієнтів банку у доларах США та Євро, що згідно з курсом НБУ на час скоєння злочинів склало більше 4 млн грн.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі), ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.