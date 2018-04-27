На Львівщині п'яний водій збив патрульного і намагався втекти
Увечері 26 квітня близько 22:00 на стаціонарному посту поблизу міста Стрий на освітленому нерегульованому пішохідному переході автомобіль Mazda CX-5, рухаючись у напрямку Львова, скоїв наїзд на поліцейського. Після зіткнення автомобіль проїхав ще близько 100 метрів, після чого зупинився. Водій спробував утекти. Приблизно через чверть години 53-річний чоловік повернувся на місце події, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львівської області на своїй сторінці у Facebook.
У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат експрес-тесту показав 1,5 проміле, після чого водій погодився поїхати в лікарню. Уже в лікарні він відмовився проходити освідчення. За висновком лікаря, чоловік перебував у стані сп'яніння.
21-річного рядового поліції після надання першої невідкладної домедичної допомоги доправлено в Стрийську районну лікарню. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. За попередньою інформацією, у патрульного закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, рвана рана ноги, забій грудної клітини. Поліцейський проходить подальші обстеження.
У середу вночі патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдавав німого.
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