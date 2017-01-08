На Львівщині рейсовий автобус влетів у відбійник: є жертви

На трасі Київ-Чоп у Львівській області рейсовий автобус Львів-Радехів потрапив в автокатастрофу - він виїхав на зустрічну смугу і врізався у відбійник, який пробив салон автобуса.

У поліції підтвердили, що в результаті події загинув водій автобуса, а також постраждали двоє пасажирів. Як повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, за попередніми даними, ДТП трапилася через те, що водієві стало погано, інформує Zaxid.net.

"За попередньою інформацією, водієві під час руху стало погано, він не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник. Сам водій помер на місці. Під час експертизи ще з'ясують, чи відбулося це внаслідок ДТП, або через те, що йому стало погано. Також лікарі оглядають двох пасажирів автобуса - чоловіка і жінку", - розповіла Добровольська.

Скільки було пасажирів в автобусі на момент ДТП поки що невідомо.

Нагадаємо, що поблизу Чернівців мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з туристичним автобусом, що слідував транзитом через Україну з Німеччини до Молдови.