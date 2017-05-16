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На Львівщині СБУ спіймала митника на хабарі

За 400 доларів митник оформлював ввезення товарів за мінімальною вартістю
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрила на хабарництві інспектора відділу митної вартості Львівської митниці.
На Львівщині СБУ спіймала митника на хабарі Фото: СБУ

Здирник вимагав від підприємця 400 доларів за оформлення товарів, що ввозились в Україну за мінімальною вартістю. Співробітники спецслужби затримали митника після одержання неправомірної вигоди, інформує прес-центр СБУ.

Під час обшуку у його службовому кабінеті правоохоронці виявили ще 3200 доларів США, законність походження яких встановлюватиметься у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що старшого державного інспектора одного з відділів митного оформлення Чернігівської митниці затримали за систематичне хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Нагадаємо, що старшого державного інспектора одного з відділів митного оформлення Чернігівської митниці затримали за систематичне хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

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16 05 2017 13:30
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