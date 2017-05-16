На Львівщині СБУ спіймала митника на хабарі
Здирник вимагав від підприємця 400 доларів за оформлення товарів, що ввозились в Україну за мінімальною вартістю. Співробітники спецслужби затримали митника після одержання неправомірної вигоди, інформує прес-центр СБУ.
Під час обшуку у його службовому кабінеті правоохоронці виявили ще 3200 доларів США, законність походження яких встановлюватиметься у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що старшого державного інспектора одного з відділів митного оформлення Чернігівської митниці затримали за систематичне хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.
Нагадаємо, що старшого державного інспектора одного з відділів митного оформлення Чернігівської митниці затримали за систематичне хабарництво співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.
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