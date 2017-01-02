На Львівщині СБУ затримала на хабарі трьох поліцейських
Правоохоронці встановили, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого жителя за закриття кримінального провадження. Чоловік підозрювався у нанесенні тілесних ушкоджень іншим особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.
Оперативники спецслужби затримали зловмисників в одному з райцентрів Львівської області під час отримання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що 30 січня 2017 року слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками Служби безпеки України та управлінням внутрішньої безпеки Держфіскальної служби в області затримали заступника начальника митного посту Одеської митниці на хабарі.
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