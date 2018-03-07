На Львівщині шахтарі перекриттям траси домоглися заборгованої зарплати

Гірники не отримали зарплату за червень і частину зарплати за травень

У вівторок, 3 липня, шахтарі на Львівщини домоглися виплати частини заборгованої зарплати, перекривши трасу.

Як повідомляє "Громадське радіо", вранці майже сотня гірників з шести шахт області перекрили трасу Львів – Рава-Руська і обіцяли зробити акцію протесту безстроковою.

"П'ятнадцять хвилин перекривали рух, 5 хвилин пропускали машини. На місці події були патрульні, які забезпечували заходи публічної безпеки та безпеки руху", – розповів інспектор прес-служби патрульної Львівщини Марян Шпитак.

Ще частина гірників прийшла під стіни обласної адміністрації. Люди були обурені, адже не отримали зарплату за червень і частину зарплати за травень. Як розповів голова регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників України міста Червоноград Віталій Оніжук, виплачені були лише 30% від необхідної травневої суми, а ті кошти, які все ж отримали за травень, надходили лише маленькими частинками. За його словами, до складу державного підприємства "Львіввугілля" входить 6 шахт. Загальний заробіток у місяць з цих структур в середньому 130-150 млн грн. І, попри ці надходження. 8 тис. працівників регулярно змушені терпіти затримки заробітної плати.

Поспілкуватися з пікетувальниками вийшов перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський й запевнив, що до кінця тижня на рахунки "Львіввугілля" мають надійти 30 млн грн, про що в телефонній розмові сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"За інформацією, яка в мене на даний момент існує, 10 млн вже зайшло на рахунки ДП "Львіввугілля", ще 10 млн повинно зайти на рахунки до кінця цього дня. І ще про 10 млн в мене інформації чіткої немає: чи це будуть вони сьогодні, чи завтра", – зазначив Замлинський.

За словами заступника голови ОДА, вчора до фонду оплати праці "Львіввугілля" надійшло ще 40 млн грн. Тож станом на ранок заборгованість складала трішки більше 30%.

Нагадаємо, у Волинській області 47 гірників шахти "Нововолинська" відмовилися підніматися на поверхню, допоки їм не заплатять борг із зарплати і не добудують копальню.