На Львівщині шахтарі припиняють відвантаження вугілля через борги по зарплаті

Сьогодні, 9 березня, шахтарі Львівщини припиняють відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати.

При цьому голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що видобуток вугілля не зупинятимуть.

Також шахтарі влаштують пікет під стінами Господарського суду Львівської області, де буде розглядатися справа щодо розблокування рахунку ДП "Львіввугілля".

"Шахтарі Червонограда прийняли остаточне рішення 9 березня з 9:00 припинити відвантажувати споживачам", – повідомив Волинець на сторінці у Facebook.

Пізніше він додав, що в ситуацію втрутився прем’єр Володимир Гройсман та міністр Юстиції Петренко.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.