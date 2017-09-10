На Львівщині шестеро осіб отруїлося грибами, стан вкрай важкий

У Львівській області шестеро людей отруїлися грибами, їх стан вкрай важкий.

Серед отруєних грибами - ціла родина з Радехова: батько, мати і син-підліток, а також їх сусідка, яка разом з цією сім'єю їла гриби. Всі вони, за винятком підлітка, доставлені в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні. 15-річного хлопця госпіталізували в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Також серед постраждалих ще один житель Радехова і житель Жидачівського району, які також отруїлися грибами, але споживали їх окремо.

У всіх стан вкрай важкий.

Відзначається, що постраждалі ймовірно отруїлися блідою поганкою.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.