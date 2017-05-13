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На Львівщині шість товарних вагонів зійшли з рейок

Потерпілих у результаті події немає
На залізничній станції "Золочів" у Львівській області з рейок зійшли шість товарних вагонів.
На Львівщині шість товарних вагонів зійшли з рейок Фото: соцмережі

Аварія сталася в п'ятницю, 12 травня, ввечері, повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Зокрема, з невстановлених поки причин з рейок зійшли 2 вагони з деревиною і 4 порожніх вагони, що належать ДП "Золочівське лісове господарство".

Потерпілих у результаті події немає. Також зазначається, що у зв'язку з інцидентом рух поїздів на станції не зупинявся.

Сьогодні вночі вагони були поставлені на рейки. Причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, що у Львові в результаті зіткнення товарного поїзда, локомотива і маневрового потягу зійшли з рейок вісім вагонів товарного потяга і одна колісна пара електровоза.

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13 05 2017 10:59
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