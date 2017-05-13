CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа залізничній станції "Золочів" у Львівській області з рейок зійшли шість товарних вагонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині шість товарних вагонів зійшли з рейок
Потерпілих у результаті події немає
Фото: соцмережі
Аварія сталася в п'ятницю, 12 травня, ввечері, повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Зокрема, з невстановлених поки причин з рейок зійшли 2 вагони з деревиною і 4 порожніх вагони, що належать ДП "Золочівське лісове господарство".
Потерпілих у результаті події немає. Також зазначається, що у зв'язку з інцидентом рух поїздів на станції не зупинявся.
Сьогодні вночі вагони були поставлені на рейки. Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, що у Львові в результаті зіткнення товарного поїзда, локомотива і маневрового потягу зійшли з рейок вісім вагонів товарного потяга і одна колісна пара електровоза.
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