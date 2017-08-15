CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 14 серпня, в селі Янівці Золочівського району під час весілля в кафе "Немо" отруїлися семеро людей, їх доставили в лікарню з діагнозом гастроентероколіт у стані середньої важкості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині сімох осіб госпіталізували з отруєнням
Серед потерпілих чотирирічна дитина
Фото: miaistok.su
Серед потерпілих – дитина 2013 р.н.
"14 серпня о 22:25 год. в інфекційне відділення Золочівської ЦРЛ з діагнозом гострий гастроентероколіт у стані середньої важкості поступило 7 осіб (з них 1 дитина), які 14 серпня вживали продукти під час весілля у кафе "Немо" с. Янівці Золочівського району", – повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.
Нагадаємо, 10 серпня, в Центральну районну лікарню Очакова було доставлено шестеро дітей віком від 3 до 12 років з ознаками харчової токсикоінфекції.
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