На Львівщині солдат-контрактник викрав автомат з набоями

Злодій потім самовільно покинув межі військової частини і передав знайомому викрадене майно для схову

Контрактник викрав з військової частини на Львівщині автомат Калашникова, два магазини до нього та мобільний телефон

Він передав їх своєму знайомому, інформує прес-служба Нацполіції.

Під час перевірки виявилося, що злодій має сім судимостей за крадіжки, угони та зберігання наркотичних засобів.

До протиправних дій причетний 41-річний солдат-контрактник, уродженець міста Кам’янка-Бузька. Крім того, з’ясувалося, що на злочин чоловік пішов не вперше. В його біографії – притягнення до відповідальності за скоєння крадіжок, зберігання наркотиків та незаконне заволодіння автотранспортом.

Злодій потім самовільно покинув межі військової частини і передав знайомому викрадене майно для схову.

Було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання спільника контрактника. В гаражному приміщенні чоловіка правоохоронці виявили та вилучили автомат, набої та телефон.

Військовою прокуратурою вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантові за ч.3 ст.410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв. 43-річний господар, який раніше не мав проблем із законом, пояснює, що знайшов арсенал та переніс до себе додому. Аби ніхто не побачив, ретельно сховав, а навіщо – навіть не подумав.