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На Львівщині спалили табір ромів

Мешканці табору вимушені були залишити своє поселення
У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.
На Львівщині спалили табір ромів Північнокорейска влада соромиться визнавати, що використовує дитячу працю. Фото: Eric Lafforgue

Омбудсмен звернулася до керівництва обласної поліції з проханням відреагувати на напад, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

"Викликає занепокоєння продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.

Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.

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10 05 2018 20:25
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