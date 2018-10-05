На Львівщині спалили табір ромів

Мешканці табору вимушені були залишити своє поселення

У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

Омбудсмен звернулася до керівництва обласної поліції з проханням відреагувати на напад, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

"Викликає занепокоєння продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини. Такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.

Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.