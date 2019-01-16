На Львівщині сталася пожежа на олійному заводі, - ВІДЕО

На Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.

“Загорання виникло надвечір. Як стало відомо, пожежа виникла у котельні-сушці. На місці працюють рятувальники”, - зазначив Ігор Зінкевич, повідомляє "Укрінформ".

За словами Зінкевича, він та інші активісти Варти-1 знаходяться на місці події, проте на територію підприємства їх не допускають ні охорона, ні рятувальники.

Пожежу ліквідовують підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з міста Пустомити, сусідніх районів, а також залучено техніку зі Львова.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.