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На Львівщині сталася пожежа на олійному заводі, - ВІДЕО

Як стало відомо, пожежа виникла у котельні-сушці
На Львівщині у селі Ставчани Городоцького району виникла пожежа на заводі по виробництву олії “Майола”.
На Львівщині сталася пожежа на олійному заводі, - ВІДЕО Фото: Варта-1

“Загорання виникло надвечір. Як стало відомо, пожежа виникла у котельні-сушці. На місці працюють рятувальники”, - зазначив Ігор Зінкевич, повідомляє "Укрінформ".

За словами Зінкевича, він та інші активісти Варти-1 знаходяться на місці події, проте на територію підприємства їх не допускають ні охорона, ні рятувальники.

Пожежу ліквідовують підрозділи за підвищеним номером небезпеки – з міста Пустомити, сусідніх районів, а також залучено техніку зі Львова.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

 
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16 01 2019 21:33
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