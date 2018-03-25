На Львівщині сталася пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів
У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що пожежа поширилася на усю площу даху будівлі, - повідомляє видання ZAXID.NET.
Міський голова Хирова Іван Голубець уточнив, що до прибуття пожежників вигорів увесь третій поверх.
Фото: ZAXID.NET.
Будівля нині перебуває у приватній власності, вона частково була реконструйована, раніше там діяв готель, а саме оздоровчо-відпочинковий комплекс "Лаяр Палац", що входить до Royal Hotels Group.
Фото: ZAXID.NET.
Каплицю комплексу єзуїтів на початку 2000-х років відновили коштом громади і передали для богослужінь Українській автокефальній православній церкві.
Видання зазначає, що комплекс, збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Нагадаємо, у Чернівцях на території найбільшого місцевого Калинівського ринку в секторі продажу килимів виникла масштабна пожежа на площі близько 1000 м. кв.
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