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На Львівщині сталася пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів

До прибуття пожежників вигорів увесь третій поверх
У місті Хирів у Старосамбірському районі Львівської області, близько 14:00 24 березня виникла пожежа на вулиці Хмельницького на території колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де у радянські часи розташовувалася військова частина, а в останні роки діяв готель.
На Львівщині сталася пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів Фото: ZAXID.NET.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що пожежа поширилася на усю площу даху будівлі, - повідомляє видання ZAXID.NET.

Міський голова Хирова Іван Голубець уточнив, що до прибуття пожежників вигорів увесь третій поверх.

Фото: ZAXID.NET.

Будівля нині перебуває у приватній власності, вона частково була реконструйована, раніше там діяв готель, а саме оздоровчо-відпочинковий комплекс "Лаяр Палац", що входить до Royal Hotels Group.

Фото: ZAXID.NET.

Каплицю комплексу єзуїтів на початку 2000-х років відновили коштом громади і передали для богослужінь Українській автокефальній православній церкві.

Видання зазначає, що комплекс, збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, у Чернівцях на території найбільшого місцевого Калинівського ринку в секторі продажу килимів виникла масштабна пожежа на площі близько 1000 м. кв.

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25 03 2018 11:23
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