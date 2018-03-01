На Львівщині стався витік нафти в річку
Попередньо встановлено, що забруднення спричиняють старі австрійські нафтові копанки в лісі на території Попелівської сільради Дрогобицького району, повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Відтак, для збору нафтопродукту та запобігання подальшому забрудненню встановлено бонові загородження на потічку від копанок та на річці.
Наразі неможливо встановити площу забруднення, оскільки річка є протічною.
За попередньою інформацією, внаслідок підняття ґрунтових вод стався витік сирої нафти із кількох нафтових копанок часів Австро-Угорської імперії.
Нагадаємо, у Херсонській області, в акваторії Каховського водосховища, в четвер, 5 жовтня, потонула самохідна баржа з якої в воду вилилися нафтопродукти.
На щастя, нафтова пляма, яка утворилася внаслідок затоплення баржі у Каховському водосховищі, була ліквідована.
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