На Львівщині суд вшосте відмовився розглядати справу колеги за нетверезе водіння

Судді Стрийського міськрайонного суду шість разів відмовилися розглядати справу свого колеги, якого у грудні 2016 року затримали нетверезим за кермом.

За два тижні до завершення терміну осудності 6 із 11 суддів, які працюють в цьому суді, заявили про самовідвід у справі Юрія Андрейківа, який також є працівником Стрийського міськрайонного суду. Через відмову суддів розглядати справу колеги Юрій Андрейків може уникнути відповідальності за керування авто у нетверезому стані.

У своїх заявах про самовідвід судді посилаються на норму Кримінального кодексу України, яка забороняє суду розглядати справу, що стосується працівника цього ж суду. Однак у випадку Юрія Андрейківа йдеться про адміністративне правопорушення щодо якого немає такої ж заборони, відтак його колеги цілком мають право розглянути цю справу.

Керівниця апарату Стрийського міськрайонного суду Інна Лико пояснила ZAXID.NET, що після відмови голови суду розглядати цей випадок справу передали до Апеляційного суду Львівщини.

"Тепер це компетенція Апеляційного суду Львівської області. За поданням голови Стрийського міськрайонного суду ця справа надіслана Апеляційному суду Львівської області для вирішення питання підсудності. Наші судді слухати цю справу не будуть", – заявила Інна Лиско.

За її словами, в Апеляційний суд Львівщини справу Юрія Андрейківа надіслали 9 лютого, хоча ані на профільному сайті Судова влада України, ані в реєстрі судових рішень немає інформації про подальший хід справи.

"Ця справа первинно надсилалася в апеляційний суд, але тоді суд мав іншу думку і повернув справу нам назад сказавши, щоб наші судді її слухали. Після цього всі судді, які мали повноваження на цей час, заявили самовідводи – жоден з наших суддів не виявив бажання розглядати цю справу", – додала Інна Лико.

Зазначимо, що суддю Юрія Андрейківа затримали 16 грудня 2016 року, коли він, зупинившись на червоний сигнал світлофора, заснув за кермом. Зважаючи на те, що термін осудності за водіння у нетверезому стані становить 3 місяці з часу виявлення злочину, то патрульна поліція має ще два тижні для доведення вини Юрія Андрейківа.