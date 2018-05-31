На Львівщині судитимуть шістьох посадовців через вибух на шахті "Степова"
"Обвинувальний акт про обвинувачення шістьох керівників та інженерно-технічних працівників ВП "Шахта Степова" ДП "Львіввугілля", які до і в момент настання аварійного випадку виконували свої посадові обов'язки, скеровано на розгляд суду", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Львівської області.
Нагадаємо, 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
Гірники, які вижили після вибуху, розповіли деталі інциденту.
Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.
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