На Львівщині судитимуть українку за спробу незаконного вивезення з країни військових товарів
Обвинувальний акт щодо мешканки Київської області направлено до Яворівського районного суду для розгляду справи по суті, повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
Як було встановлено під час досудового розслідування, в лютому поточного року українка намагалася вивезти з України до Франції для власного збагачення приставки нічного бачення ПДС-1, призначені для застосування у складі оптичного приладу наземної артилерії, нічний спостережний прилад ННО-21 і розвідувальний теодоліт РТ.
Зазначені товари було вилучено на пункті пропуску "Краковець".
Прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України ("Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю").
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, через пункт пропуску "Катеринівка" у Сумській області 7 липня, намагалися вивезти в Росію дві старовинні книги XIX століття.
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