На Львівщині судитимуть українку за спробу незаконного вивезення з країни військових товарів

Жінка намагалася продати у Франції приставки нічного бачення ПДС-1, нічний спостережний прилад ННО-21 і розвідувальний теодоліт РТ

У Львівській області судитимуть жінку за спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення.

Обвинувальний акт щодо мешканки Київської області направлено до Яворівського районного суду для розгляду справи по суті, повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Як було встановлено під час досудового розслідування, в лютому поточного року українка намагалася вивезти з України до Франції для власного збагачення приставки нічного бачення ПДС-1, призначені для застосування у складі оптичного приладу наземної артилерії, нічний спостережний прилад ННО-21 і розвідувальний теодоліт РТ.

Зазначені товари було вилучено на пункті пропуску "Краковець".

Прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України ("Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю").

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, через пункт пропуску "Катеринівка" у Сумській області 7 липня, намагалися вивезти в Росію дві старовинні книги XIX століття.