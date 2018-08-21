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На Львівщині судитимуть українку за спробу незаконного вивезення з країни військових товарів

Жінка намагалася продати у Франції приставки нічного бачення ПДС-1, нічний спостережний прилад ННО-21 і розвідувальний теодоліт РТ
У Львівській області судитимуть жінку за спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення.
На Львівщині судитимуть українку за спробу незаконного вивезення з країни військових товарів Фото: BIN.ua

Обвинувальний акт щодо мешканки Київської області направлено до Яворівського районного суду для розгляду справи по суті, повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури. 

Як було встановлено під час досудового розслідування, в лютому поточного року українка намагалася вивезти з України до Франції для власного збагачення приставки нічного бачення ПДС-1, призначені для застосування у складі оптичного приладу наземної артилерії, нічний спостережний прилад ННО-21 і розвідувальний теодоліт РТ.

Зазначені товари було вилучено на пункті пропуску "Краковець". 

Прокуратура завершила досудове розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України ("Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю").

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу або обмеження, або позбавлення волі на строк до 3 років. 

Нагадаємо, через пункт пропуску "Катеринівка" у Сумській області 7 липня, намагалися вивезти в Росію дві старовинні книги XIX століття.

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21 08 2018 14:58
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