На Львівщині та Полтавщині також закликають зменшити енергоспоживання
Зокрема керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що аби не перевантажувати енергосистему, рівень споживання електроенергії у Львівській області слід зменшити на 15% від повсякденного. Наразі вдалось досягти зниження споживання на 10%.
"Дякую тому бізнесу Львівщини, який дослухався до наших рекомендацій і вимкнув зовнішню рекламу та підсвітки у пікові години навантаження на енергосистему та на час комендантської години", – заявив керівник області й додав, що готує наказ про обмеження роботи зовнішньої реклами та підсвіток під час комендантської години, тобто з півночі до 5:00 ранку.
Вуличне освітлення в регіоні наразі залишатимуть увімкненим із міркувань безпеки, але найближчим часом вирішать питання підсвітлення споруд та пам’ятників.
"Обмеження щодо максимального зменшення використання електроенергії з 07:00 до 23:00 продовжили до 21 жовтня включно", – додав він.
Водночас начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що "Укренерго" вводить тимчасові відключення в регіоні через зростання навантаження на енергосистему.
"Терміново! Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!", – закликав він.
Міський голова Полтави Олександр Мамай у свою чергу закликав підприємців вимкнути підсвітку реклами у місті та відповідальніше ставитись до енергозбереження.
"Сьогодні з 15:00 наша Інспекція з благоустрою почала разом із поліцією патрулювання міста. Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", – попередив він про кардинальні заходи.
Також завтра в Полтаві припинить курсувати електротранспорт, його замінять автобуси.
Нагадаємо, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.
Раніше повідомлялося, що в трьох областях України обмежують споживання електроенергії.
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