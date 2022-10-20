На Львівщині та Полтавщині також закликають зменшити енергоспоживання

Львівська та Полтавська обласні адміністрації закликали жителів своїх регіонів зменшити споживання електроенергії, аби запобігти примусовим відключенням через пошкодження енергетичної системи російськими ракетними ударами напередодні.

Зокрема керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що аби не перевантажувати енергосистему, рівень споживання електроенергії у Львівській області слід зменшити на 15% від повсякденного. Наразі вдалось досягти зниження споживання на 10%.

"Дякую тому бізнесу Львівщини, який дослухався до наших рекомендацій і вимкнув зовнішню рекламу та підсвітки у пікові години навантаження на енергосистему та на час комендантської години", – заявив керівник області й додав, що готує наказ про обмеження роботи зовнішньої реклами та підсвіток під час комендантської години, тобто з півночі до 5:00 ранку.

Вуличне освітлення в регіоні наразі залишатимуть увімкненим із міркувань безпеки, але найближчим часом вирішать питання підсвітлення споруд та пам’ятників.

"Обмеження щодо максимального зменшення використання електроенергії з 07:00 до 23:00 продовжили до 21 жовтня включно", – додав він.

Водночас начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що "Укренерго" вводить тимчасові відключення в регіоні через зростання навантаження на енергосистему.

"Терміново! Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!", – закликав він.

Міський голова Полтави Олександр Мамай у свою чергу закликав підприємців вимкнути підсвітку реклами у місті та відповідальніше ставитись до енергозбереження.

"Сьогодні з 15:00 наша Інспекція з благоустрою почала разом із поліцією патрулювання міста. Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", – попередив він про кардинальні заходи.

Також завтра в Полтаві припинить курсувати електротранспорт, його замінять автобуси.

Нагадаємо, що зменшення електроспоживання на 20% критично допоможе енергосистемі України.

Раніше повідомлялося, що в трьох областях України обмежують споживання електроенергії.