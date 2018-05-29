Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Львівщині троє дітей отруїлися алкоголем

Медики встигли надати їм допомогу
Троє дітей з Миколаївського району на Львівщині потрапили до лікарні після вживання алкогольних напоїв.
На Львівщині троє дітей отруїлися алкоголем Фото: alcogolizm.com

Пдлітків госпіталізували вночі: 15-річну дівчину - у тяжкому стані алкогольного отруєння, 15-річний хлопець отримав судомний синдром, ще одна 14-річна дівчина - в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє регіональне управління поліції.

Після надання медичної допомоги постраждалих вранці відпустили додому.

Поліція встановлює, де підлітки взяли алкоголь. Їхнім батькам загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що в місті Бориспіль Київської області попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2018 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.