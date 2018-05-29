НОВИНИТроє дітей з Миколаївського району на Львівщині потрапили до лікарні після вживання алкогольних напоїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині троє дітей отруїлися алкоголем
Медики встигли надати їм допомогу
Фото: alcogolizm.com
Пдлітків госпіталізували вночі: 15-річну дівчину - у тяжкому стані алкогольного отруєння, 15-річний хлопець отримав судомний синдром, ще одна 14-річна дівчина - в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє регіональне управління поліції.
Після надання медичної допомоги постраждалих вранці відпустили додому.
Поліція встановлює, де підлітки взяли алкоголь. Їхнім батькам загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків.
Нагадаємо, що в місті Бориспіль Київської області попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.
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29 05 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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