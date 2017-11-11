На Львівщині троє осіб отруїлись в'яленою рибою

У Львівській області трьох осіб госпіталізували через отруєння в'яленою рибою.

"Надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Перемишлянської ЦРЛ госпіталізовано трьох мешканців (усі дорослі) с. Затемне Перемишлянського району з діагнозом "харчове отруєння". За словами потерпілих, вони могли отруїтися в'яленою рибою, яку придбали в магазині та вживали напередодні", - повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

При цьому додається, що інцидент стався напередодні вранці.

Станом на сьогодні потерпілих перевели до інфекційного відділення. Медики зазначають, що загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Відповідальні служби встановлюють обставини події, призначено експертизи.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.