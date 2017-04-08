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На Львівщині у 3,5-річної дитини виявили правець

Дитина не була вакцинована
В Україні зареєстрували новий випадок правця у Львівській області. Захворіла 3,5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.
На Львівщині у 3,5-річної дитини виявили правець Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.

У лікарні, де наразі перебуває дитина, їй одразу ввели імуноглобулін та надають усю необхідну допомогу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.

Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%.

Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.

Нагадаємо, Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.

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04 08 2017 16:55
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