На Львівщині у 3,5-річної дитини виявили правець

В Україні зареєстрували новий випадок правця у Львівській області. Захворіла 3,5-річна дівчинка перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.

У лікарні, де наразі перебуває дитина, їй одразу ввели імуноглобулін та надають усю необхідну допомогу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Це вже 5-й випадок правця серед дітей в Україні цього року. Жоден з хворих не був щеплений.

Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%.

Запобігти правцю можна тільки вакцинацією.

Нагадаємо, Україна разом із Сирією та країнами Африки увійшла до топ-8 країн із найменшими показниками вакцинації дітей.