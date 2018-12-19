На Львівщині у в'язниці помер росіянин, засуджений за участь у боях на Донбасі

Російський найманець Іванов помер, нібито, через падіння зі сходів під час вкручування лампочки

Засуджений за участь у бойових діях на Донбасі росіянин Валерій Іванов помер у в'язниці в Дрогобичі Львівської області.

"Російський найманець Валерій Іванов, засуджений українським судом до 12 років ув'язнення, помер у Дрогобицькій колонії за незрозумілих обставин. Він просив Путіна про обмін, але так і не дочекався його. Росіяни не поспішають забирати навіть його тіло", - повідомила координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова на своїй сторінці в Facebook.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова уточнила, що засуджений російський найманець Іванов помер через падіння зі сходів під час вкручування лампочки.

"За інформацією Дрогобицької місцевої прокуратури, 9 грудня Валерій Іванов, перебуваючи в кімнаті відпочинку для ув'язнених, вирішив вкрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався й упав на спину. Удар припав на потиличну частину голови об смітник, у результаті чого настала смерть", - повідомляють на сайті омбудсмена.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) з поміткою "нещасний випадок". Слідчі дії тривають. Результатів судмедекспертизи очікуються через місяць.

Валерій Іванов приїхав на Донбас з Архангельська (РФ) в грудні 2014 року. Українські військові затримали росіянина біля Станиці Луганської, коли він був у розвідці.