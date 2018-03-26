CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об'єднаного районного військкомату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
ДТП сталась за участі автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу
Фото: tsn.ua
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.
Аварія сталася близько 20:30 у місті Дрогобич.
33-річний водій автомобіля BMW з литовською реєстрацією виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар. Він помер на місці події від отриманих травм.
Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги. Йому надали медичну допомогу і відпустили додому.
Причини й обставини аварії розслідує поліція.
Нагадаємо, 20 березня у результаті зіткнення між мікроавтобусом і вантажівкою в нідерландському місті Хелмонд загинули чотири людини.
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26 03 2018 10:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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