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На Львівщині в аварії загинув військовий комісар

ДТП сталась за участі автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу
У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об'єднаного районного військкомату.
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар Фото: tsn.ua

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА у Facebook.

Аварія сталася близько 20:30 у місті Дрогобич.

33-річний водій автомобіля BMW з литовською реєстрацією виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар. Він помер на місці події від отриманих травм.

Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги. Йому надали медичну допомогу і відпустили додому.

Причини й обставини аварії розслідує поліція.

Нагадаємо, 20 березня у результаті зіткнення між мікроавтобусом і вантажівкою в нідерландському місті Хелмонд загинули чотири людини.

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26 03 2018 10:13
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