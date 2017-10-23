На Львівщині в ДТП загинула жінка та її 10-річна донька

У Стрийському районі Львівської області сталася аварія, внаслідок якої загинула жінка та її 10-річна донька.

Ще четверо осіб дістали тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Об 11:20 в с. Миртюки зіткнулися "Пежо Експерт" під керуванням 44-річного мешканця Тернопільської області й "Таврія", за кермом якої був 34-річний мешканець м. Моршин.

На місці події загинула 34-річна дружина водія "Таврії" та їхня 10-річна донька. Водія автомобіля з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови, тупа травма живота, травматичний шок" госпіталізовано в реанімацію. Також у лікарню доправили ще трьох осіб з автомобіля "Пежо".

Зараз поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.