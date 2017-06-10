На Львівщині в циркової ведмедиці виявили цироз печінки: ймовірно тварину поїли алкоголем
"Зараз стан здоров'я Христини поганий. У неї сильний цироз печінки. Імовірно, тварину поїли алкоголем. Тепер її очікує рентген", - повідомляє Zaxid.net.
Після того як з тварини зняли нашийник, від якого на шиї залишилися рани, а також підстригли кігті, Христина може безболісно ставати на лапи.
Ведмедицю привезли в притулок у серпні після декількох років гастролей у бродячому цирку. Попередній власник тварини змушував її виступати в ресторанах, шапіто, працювати на кінозйомках і фотосесіях. Він вигулював її на повідку містом для реклами цирку.
Фото: zaxid.net
Активісти знайшли Христину в селі під Львовом - вона сиділа в тісній клітці на сонці. Забрати і доставити її в притулок допомагали поліція і екологічна інспекція.
Нагадаємо, що Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.
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