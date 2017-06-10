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На Львівщині в циркової ведмедиці виявили цироз печінки: ймовірно тварину поїли алкоголем

Попередній власник тварини змушував її виступати в ресторанах, шапіто, працювати на кінозйомках і фотосесіях
Ветеринари оглянули ведмедів у притулку "Домажир" у Яворівському районі Львівської області, в якому перебуває врятована з бродячого цирку тянь-шанська ведмедиця Христина.
На Львівщині в циркової ведмедиці виявили цироз печінки: ймовірно тварину поїли алкоголем Фото: zaxid.net

"Зараз стан здоров'я Христини поганий. У неї сильний цироз печінки. Імовірно, тварину поїли алкоголем. Тепер її очікує рентген", - повідомляє Zaxid.net.

Після того як з тварини зняли нашийник, від якого на шиї залишилися рани, а також підстригли кігті, Христина може безболісно ставати на лапи.

Ведмедицю привезли в притулок у серпні після декількох років гастролей у бродячому цирку. Попередній власник тварини змушував її виступати в ресторанах, шапіто, працювати на кінозйомках і фотосесіях. Він вигулював її на повідку містом для реклами цирку.


Фото: zaxid.net

Активісти знайшли Христину в селі під Львовом - вона сиділа в тісній клітці на сонці. Забрати і доставити її в притулок допомагали поліція і екологічна інспекція.

Нагадаємо, що Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.

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06 10 2017 14:19
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