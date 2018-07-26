На Львівщині військовому видалили селезінку через побиття офіцером
"Зокрема, умисно наніс солдату тілесні ушкодження в ділянку селезінки і, як наслідок, ушкоджений орган довелося видалити", — повідомляє прес-служба військової прокуратури.
Також прокуратура встановлює факт вимагання та одержання від трьох військовослужбовців грошових коштів, серед яких і той солдат, який постраждав від побиття.
"Грошові кошти у розмірі понад 64 тисячі російських рублів та 16 тисяч гривень призначалися за непритягнення до відповідальності трьох військовослужбовців, а також надання дозволу на виїзд за межі Яворівського гарнізону вищевказаному потерпілому солдату", — розповіли у відомстві.
Постраждалий військовослужбовець В’ячеслав Явний родом з Городка в Хмельницькій області. Військова частина А2943, у якій він служив, розташована в Яворові на Львівщині, повідомляє "DailyLviv".
Солдат військової частини А2943 у Львівській області В'ячеслав Явний, якому під час навчальних занять старшина відбив селезінку, розповів, що над ним систематично знущалося начальство. Він також запевнив: 'Мене вивозили до лісу й змушували копати яму два на два метри".
Зараз він – у лікарні, йому провели операцію з видалення селезінки. В'ячеслав Явний повідомив також: "Мене перевели з реанімації у звичайну палату, але ще почуваюся погано".
За словами інших військових, які поспілкувалися з журналістами на умовах анонімності, командування частини намагалося зам'яти цю історію, але військовослужбовці написали рапорти, заяви до поліції, служби Військової служби правопорядку, а також до військової прокуратури. Вони стверджують, що крім знущань, військове керівництво вимагало й хабарі – нібито одного солдата посадили на гауптвахту і залякали батьків, що взагалі посадять у в'язницю.
Солдати стверджують, що за будь-яку помилку з них вимагали гроші: "Боєць проштрафився, запізнився на службу, прийшов з перегаром – потрібно платити або будуть неприємності. Могли вимагати по три-тисячі тисячі гривень на місяць".
В'ячеслав Явний також повідомив, що у нього за поїздку до Києва до дружини вимагали гроші. Він також уточнив: "Дружина захворіла, і мені потрібно було до неї з'їздити. Сказали – плати, тоді відпустимо"
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