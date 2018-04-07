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На Львівщині військовослужбовець торгував боєприпасами

Сержант однієї із військових частин привласнив 2 гранати РГД-5, 20 порохових зарядів та понад 200 патронів калібру 7,62 мм
У Львівській області затримано військовослужбовця, який торгував боєприпасами.
На Львівщині військовослужбовець торгував боєприпасами Фото: Військова прокуратура Західного регіону

2 липня 2018 року під час чергової спроби реалізації партії боєприпасів бійця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Кошти у розмірі 4 тис. грн, а також бойові припаси та вибухові речовини виявлені та вилучені, повідомляє прес-служба Військової прокуратури західного регіону.


Фото: Військова прокуратура Західного регіону

На даний час проводяться першочергові слідчі дії.


Фото: Військова прокуратура Західного регіону


Фото: Військова прокуратура Західного регіону

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України ("Збут бойових припасів, вибухових речовин") та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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04 07 2018 09:57
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