CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області затримано військовослужбовця, який торгував боєприпасами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині військовослужбовець торгував боєприпасами
Сержант однієї із військових частин привласнив 2 гранати РГД-5, 20 порохових зарядів та понад 200 патронів калібру 7,62 мм
Фото: Військова прокуратура Західного регіону
2 липня 2018 року під час чергової спроби реалізації партії боєприпасів бійця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Кошти у розмірі 4 тис. грн, а також бойові припаси та вибухові речовини виявлені та вилучені, повідомляє прес-служба Військової прокуратури західного регіону.
Фото: Військова прокуратура Західного регіону
На даний час проводяться першочергові слідчі дії.
Фото: Військова прокуратура Західного регіону
Фото: Військова прокуратура Західного регіону
Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України ("Збут бойових припасів, вибухових речовин") та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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04 07 2018 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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