На Львівщині внаслідок згорання сміттєвозу загинула людина Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза

На окружній дорозі міста Бусск (Львівська область) на ходу сталася пожежа в сміттєвозі МАЗ, водій авто загинув.

Фото: wikipedia.org

Інцидент стався 26 грудня о 03:45 ночі. "В результаті пожежі загинув водій автомобіля, 1952 року народження (місце проживання встановлюється)", - повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook. Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза. Причини з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка. Нагадаємо, вчора КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді. На початку грудня внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.

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