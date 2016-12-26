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На Львівщині внаслідок згорання сміттєвозу загинула людина

Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза
На окружній дорозі міста Бусск (Львівська область) на ходу сталася пожежа в сміттєвозі МАЗ, водій авто загинув.
На Львівщині внаслідок згорання сміттєвозу загинула людина Фото: wikipedia.org

Інцидент стався 26 грудня о 03:45 ночі.

"В результаті пожежі загинув водій автомобіля, 1952 року народження (місце проживання встановлюється)", - повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза.

Причини з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, вчора КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.

На початку грудня внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.

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26 12 2016 10:18
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