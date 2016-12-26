CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа окружній дорозі міста Бусск (Львівська область) на ходу сталася пожежа в сміттєвозі МАЗ, водій авто загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині внаслідок згорання сміттєвозу загинула людина
Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза
Фото: wikipedia.org
Інцидент стався 26 грудня о 03:45 ночі.
"В результаті пожежі загинув водій автомобіля, 1952 року народження (місце проживання встановлюється)", - повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.
Вогнем знищено кабіну та двигун сміттєвоза.
Причини з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, вчора КП "Київський метрополітен" закрив станції "Чернігівська" та "Лісова" через пожежу на секонд-хенді.
На початку грудня внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.
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