На Львівщині волонтерам вдалось врятувати сотню лелек від холоду

Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину

Небайдужі львів’яни допомогли сотні лелек пережити негоду у березні.

Птахи намагаються рятуватися від морозів на сміттєзвалищі міста Новояворівськ – туди вони прилетіли у пошуках їжі, пише "Громадське".

Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину. Гроші на порятунок лелек зібрали у соцмережі Фейсбук – за добу українці перерахували громадській ініціативі "Лелека" близько 50000 гривень.

Нагадаємо, у січні співробітники ДержНС звільнили пораненого лебедя з льоду на річці Тагамлик, біля селища Машівка.