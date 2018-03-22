CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНебайдужі львів’яни допомогли сотні лелек пережити негоду у березні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині волонтерам вдалось врятувати сотню лелек від холоду
Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину
Фото: zak-kor.net
Птахи намагаються рятуватися від морозів на сміттєзвалищі міста Новояворівськ – туди вони прилетіли у пошуках їжі, пише "Громадське".
Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину. Гроші на порятунок лелек зібрали у соцмережі Фейсбук – за добу українці перерахували громадській ініціативі "Лелека" близько 50000 гривень.
Нагадаємо, у січні співробітники ДержНС звільнили пораненого лебедя з льоду на річці Тагамлик, біля селища Машівка.
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22 03 2018 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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