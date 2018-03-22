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На Львівщині волонтерам вдалось врятувати сотню лелек від холоду

Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину
Небайдужі львів’яни допомогли сотні лелек пережити негоду у березні.
На Львівщині волонтерам вдалось врятувати сотню лелек від холоду Фото: zak-kor.net

Птахи намагаються рятуватися від морозів на сміттєзвалищі міста Новояворівськ – туди вони прилетіли у пошуках їжі, пише "Громадське".

Волонтери привезли сіно для теплої підстилки та дрібну рибу і курятину. Гроші на порятунок лелек зібрали у соцмережі Фейсбук – за добу українці перерахували громадській ініціативі "Лелека" близько 50000 гривень.

Нагадаємо, у січні співробітники ДержНС звільнили пораненого лебедя з льоду на річці Тагамлик, біля селища Машівка.

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22 03 2018 15:30
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