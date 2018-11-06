На Львівщині впіймали "телефонного мінера"
38-річний житель Новояворівська 10 червня близько 17:20 зателефонував у поліцію і заявив, що в декількох магазинах, розташованих у ТРЦ, закладено вибухівку, повідомляють на сайті поліції.
Близько 700 працівників і 2000 відвідувачів ТРЦ евакуювали, але експерти-вибухотехніки і кінологи вибухівки не знайшли.
У повідомленні поліції зазначено, що мінера встановлено, але не згадано, чи затримано його і чи оголошено підозру в рамках порушеного кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Варто зазначити, що з кінця травня невідомі п'ять разів повідомляли про замінування кількох львівських бізнес-центрів. Останнє таке повідомлення про мінування шести центрів надійшло 4 червня.
5, 6, 7, 8 і 9 червня "мінували" бізнес-центри вже в Харкові.
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