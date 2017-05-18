На Львівщині викрили підприємтсво, яке ухилялося від податків в особливо великих розмірах

Співробітники прокуратури Львівської області слідчі СУ ГУ ДФС у Львівській області виявили підприємство, що ухилялося від податків в особливо великих розмірах.

"Виявлено факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в сумі 3600 тис. І незаконного переказу безготівкових коштів в готівку посадовими особами одного з підприємств Львова при взаємовідносинах із суб'єктами з ознаками" фіктивності", - повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

В ході проведених слідчих дій, спрямованих на фіксування протиправної діяльності, в тому числі "вилучено 448 тис. необлікованоі готівки, 13 печаток СПД, причетних до конвертації коштів, документи, чекові книжки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш носії".

Варто відзначити, вчинене правопорушення кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України.

Нагадаємо, що головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності "Нафтогаз" України.