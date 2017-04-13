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На Львівщині викрили розкрадання міжнародного гранту

Грант передбачувався на очищення території забрудненої сірчаним виробництвом
У Львівській області викрили факт безпідставної виплати коштів міжнародного гранту, призначених для рекультивації забрудненого хімічним виробництвом сірчаного полігону у Яворівському районі.
На Львівщині викрили розкрадання міжнародного гранту Фото:lv.npu.gov.ua

Про це в четвер, 13 квітня, повідомив прес-центр поліції області.

"Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури викрили факт безпідставної виплати коштів міжнародного гранту, призначених для рекультивації забрудненого хімічним виробництвом сірчаного полігону у Яворівському районі. Сума виплат склала більше 300 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, у рамках виконання угоди, підписаної урядом України і комісією Європейських співтовариств та ратифікованої відповідним законом України, укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю про надання послуг із здійснення нагляду за проведенням робіт з рекультивації (реконструкції) території Яворівського району, забруднених сірчаним виробництвом.

"Разом з тим встановлено, що начальник відділу цього ТзОВ, який здійснював технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на території сірчаного полігону, погодив відповідні акти виконаних робіт, де у вартість виконаного було безпідставно враховано податок на додану вартість", - зазначили правоохоронці.

Включення до розрахунків податку на додану вартість суперечило укладеній угоді із комісією Європейських співтовариств і таким чином було безпідставно виплачено кошти міжнародного гранту у сумі 312 тисяч гривень. 

Зараз посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України.

Варто зазначити, санкція статті передбачає покарання – від двох до п'яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що найбільші політичні партії України приховують джерела свого фінансування.

 
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13 04 2017 21:35
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