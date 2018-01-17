На Львівщині викрили схему розкрадання газу на 1,4 млрд грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили схему розкрадання газу за пільговою ціною від держави і під час обшуків затримали чотирьох осіб.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ на Львівщині впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню, - повідомила прес-служба НАБУ.

Однак понад 300 млн куб. м "пільгового" газу ТЕЦ використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП "Енергоринок". За даними НАБУ, внаслідок цих дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%.

"На переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок цієї "схеми", — зазначили в НАБУ.

16 січня детективи затримали у Львові чотирьох службових осіб ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія". Їх підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування наведених фактів детективи Бюро розпочали в грудні 2016 року за матеріалами НКРЕКП та ЗМІ.