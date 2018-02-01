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На Львівщині винного у скоєнні смертельного ДТП військовослужбовця засудили до 4 років тюрми

У ході судового засідання обвинувачений своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав і відмовився давати показання
На Львівщині військовослужбовця, який збив на смерть велосипедиста, засудили до чотирьох років позбавлнення волі.
На Львівщині винного у скоєнні смертельного ДТП військовослужбовця засудили до 4 років тюрми Фото: Getty Images

Такий вирок 29 грудня прийняв Самбірський міськрайонний суд Львівської області. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Львівського гарнізону.

Доведено, що 5 березня 2015 року водій, керуючи автомобілем ВАЗ, не врахувавши дорожньої обстановки та виїхавши на смугу зустрічного руху, на швидкості вчинив наїзд на велосипедиста. У результаті ДТП останній отримав тяжке тілесне ушкодження не сумісне із життям.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

У ході судового засідання обвинувачений своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав і відмовився давати показання.

Суд врахував усі обставини та призначив військовослужбовцю покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами 2 роки.

Нагадаємо, що у місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході 21-річну жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. Мати загинула, а дитина перебуває в лікарні.

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02 01 2018 23:00
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