На Львівщині винного у скоєнні смертельного ДТП військовослужбовця засудили до 4 років тюрми

У ході судового засідання обвинувачений своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав і відмовився давати показання

На Львівщині військовослужбовця, який збив на смерть велосипедиста, засудили до чотирьох років позбавлнення волі.

Такий вирок 29 грудня прийняв Самбірський міськрайонний суд Львівської області. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Львівського гарнізону.

Доведено, що 5 березня 2015 року водій, керуючи автомобілем ВАЗ, не врахувавши дорожньої обстановки та виїхавши на смугу зустрічного руху, на швидкості вчинив наїзд на велосипедиста. У результаті ДТП останній отримав тяжке тілесне ушкодження не сумісне із життям.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

У ході судового засідання обвинувачений своєї вини у вчиненні інкримінованого йому злочині не визнав і відмовився давати показання.

Суд врахував усі обставини та призначив військовослужбовцю покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами 2 роки.

Нагадаємо, що у місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході 21-річну жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. Мати загинула, а дитина перебуває в лікарні.